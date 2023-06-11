Muhalefetin ittifak yapmama durumunda hangi belediyeleri kaybedeceği ortaya çıktı. CHP sadece 4 ili tek başına alabiliyor

Polimetre Araştırma şirketi, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde çıkan sonuçlara göre önümüzdeki yerel seçimlerde muhalefetin yeniden birleşmemesi halinde Millet İttifakı’nın kaybedeceği şehirler hakkında çarpıcı bir araştırma yaptı.

Çalışmaya göre, CHP İttifak yapmasa bile İzmir, Mersin, Muğla Ve Antalya Belediye Başkanlıklarını kazanıyor; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Muğla, Hatay ve Balıkesir için ise ittifak kaçınılmaz görünüyor.

Araştırmanın özetinde şu ifadelere yer verildi:

“28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolar değerlendirildi. Buna göre, CHP İttifak yapmasa bile İZMİR, MERSİN, MUĞLA ve ANTALYA Belediye Başkanlıklarını kazanır CHP İttifak yapmazsa İSTANBUL, ANKARA, ADANA, HATAY ve BALIKESİR Belediye Başkanlıklarını kaybeder. Muhalefet Bloğu doğru ittifaklarla İSTANBUL, ANKARA, ADANA, MERSİN, MUĞLA, HATAY ve BALIKESİR'de Belediye Başkanlıklarını kazanır BURSA ve KOCAELİ'de Muhalefet Bloğunun Seçim Kazanma şansı yoktur.

Beklentimiz Milletvekili Seçiminde yapılan hatanın Yerel Seçimlerde tekrarlanmaması ve İktidar Bloğuna karşı En Geniş Muhalefet İttifakının oluşturulmasıdır Bu durumda analizi yapılan 11 büyükşehirden sadece ikisini (BURSA ve KOCAELİ) İktidar Bloğu kazanırken, 9 büyükşehir Muhalefet Bloğu tarafından kazanılır.”