﻿Muhalefetin temel politikaları neler olacak?

İkinci tur görüşmelerine başlayan altılı masa, bu defa beklediğim açıklamaya yaklaşan bir açıklama yaptı, diyebilirim. Herkesin beklediği şey cumhurbaşkanı adayının kim olacağının açıklanması olsa da bu konunun önem arz etmediğini bir önceki yazımda belirtmiştim. Dileyen pazar günkü yazıyı okuyabilir.

Şahsen, altılı masadan beklediğim açıklama, artık temel politikaların netleşmesine dairdi.

Yaptıkları açıklamaya göre de toplantıda iki temel konu ele alınmış.

Yol haritası

Birincisi, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası" konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve en kısa sürede tamamlanarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı alınmış.

Neticede önümüzdeki seçimlerin bir referandum niteliği taşıdığını, seçmenin aslen parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında bir tercih yapacağını her zaman söylüyoruz.

Seçimlerin bu kritik önemine binaen, seçmenin parlamenter sistemi tercih etmesi halinde kendisini nasıl bir yönetimin beklediğini de öğrenmesi gerek. Zira, seçmenin çoğunluğu tercihini parlamenter sistemden yana kullansa da bir anda parlamenter sisteme geçilemeyecek. Tahminen bir sonraki seçim tarihine yakın bir tarihe kadar (mesela bu sürenin ne kadar olacağı da seçmene açıklanmalı) parlamenter sisteme geçme, bunun için anayasa değişiklikleri gerçekleştirme, eski sistemin tahribatlarını gidermeye yönelik çalışmaların yapılacağı zorlu bir geçiş dönemi yaşayacağız.

Temel politikaların netleştirilmesi

Toplantıda konuşulan konulardan ikincisi, temel politika alanları için çalışma grubu kurulması ve bu doğrultuda ortak politikaların belirlenerek kamuoyuna ilan edilmesinin kararlaştırılması olmuş.

İşte, beklediğim esas açıklama da buydu. Hatta bu husus üzerine konuşmakta geç bile kalındığını düşünüyorum.

Altılı masanın artık ivedilikle üzerinde çalışması gereken şey, mevcut sorunların çözümünü de içerecek temel politikaların nasıl olacağı hususunda netlik kazanmak ve tarafların bu politikalara sadık kalacağına halkı inandırmaktır. Bu, vatandaş için oldukça güven verici olacaktır.

Altılı masa tarafından belirlenen temel politika alanlarının başlıkları şöyle:

-Hukuk, adalet ve yargı,

-Kamu yönetimi,

-Şeffaflık, finans ve istihdam,

-Sektörel ve bölgesel konular,

-Bilim ve teknoloji,

-Eğitim ve öğretim,

-Sosyal politikalar,

-Dış politika, güvenlik, savunma.

Bu başlıkların altının doldurulmasında beklentim, daha önce açıklanan belgelerdeki belirsizliklerin giderilerek, soyut ifadeler yerine somut ve herkes tarafından anlaşılabilir ifadelerle bir planlama yapılması.

Yukarıdaki başlıklardaki pek çok kavram, halk için hiçbir şey ifade etmiyor. Oysa, halkın bu hususları anlayabilmesi çok mühim.

Bu açıdan, belki kısa ve öz ifadelere ver verilen bültenler oluşturularak, bu bültenlere ise gazete ve reklam panolarında yer verilerek, söz konusu politikaların daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Zira, halka iyi anlatılamadığı sürece, en doğru politikaların belirlenmesinin bile muhalefete faydası olmayacaktır.

Kamuoyundaki aday tartışmalarının ve huzursuzluğun önüne geçmek, bu temel politika alanlarına dair başlıkların içini sorunların çözümünün altılı masada olduğuna dair kanaat oluşturmayı sağlayacak bir şekilde doldurmaktan geçiyor. Muhalefetin bundan sonraki tüm derdi, bir an önce politikalarında netlik kazanmak ve bunu kamuoyuna en iyi şekilde anlatabilmek olmalı.