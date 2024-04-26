Ukrayna’dan kaçan Türkler YÖK’e göre savaş mağduru değil!

YÖK’ün yabancı uyruklu öğrencileri kendi vatandaşı gibi göğsüne basarken Türkleri itekleyip duruyor!

Aylardır yazıyorum niteliksiz yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim üyesi sorununu!

Niteliksiz insanları doldurdular ülkeye öğrenci adıyla!

İkamet alamayan ve Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için öğrencilik güzel bir paravan!

Sosyal medyada görmüşsünüzdür, bir sürü video dolaşıyor ikamet izni alamayanların nasıl öğrenci olarak kaydedilip, ikamet aldıklarına yönelik!

Hatta, YÖK de durumun farkına varmış ve engel olmaya çalışıyor (muş) gibi de yapıyor!

Neymiş, alttan tek ders bırakıp sürekli öğrenciliğini “aktif” göstererek ikamet izni alan yabancıların öğrencilik durumları “pasif” yapılıp bunun önüne geçilecekmiş!

Bu zamana kadar göz yumulanlara ne olacak?

Peki akın akın gelen yeni öğrenciler ne olacak?

Alttan ders bırakmasalar dahi en az 4 sene burada kalacaklar öyle ya da böyle!

Sonra mezun olacaklar ve istihdama da ortak olup işçi maaşlarını aşağı çekip, kiraları tavan yaptıracaklar!

YÖK’ün resmi açıklamalarına göre 1 ayda 14 bin arttı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 14 BİN!

Ve sadece bir ayda!

Bu hesaplamayla şuan 350 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının milyona ulaşması pek de uzun sürmeyecek gibi duruyor!

Bunlar yetmezmiş gibi Tanzanya ile imzalanan anlaşma ile oradan da öğrenci akınına kapı aralıyorlar!

Yetmiyor Filistinli ve Sudanlılara “savaş” nedeniyle sorgusuz sualsiz yatay geçişin önünü açıyorlar!

Gelsin yabancı da nasıl gelirse gelsin!

Peki “dünyanın vicdanıyız” diyerek yabancılara kollarını açan YÖK, iş Türk’e gelince ne yapıyor dersiniz?

Kapıları Türk öğrencilerin yüzüne kapatıyor, kafasını başka yöne çeviriyor, kulaklarını tıkıyor, gözlerini kapatıyor!

Suriye, Mısır, Yemen gibi ülkelerden gelen savaş mağduru öğrencilere YÖK sıralama ve YKS şartı koymuyor!

YÖK ek 2. Maddeye göre işlem uyguluyor!

Ne diyor bu madde?

“Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir”

Bu maddeye istinaden yabancı öğrencilere kucağını açıyor bizim “dünyanın vicdanı” YÖK’ümüz!

Ama diğer taraftan Rusya’nın saldırıları altındaki Ukrayna’da okuyan Türk öğrencilerden Türkiye’deki bir üniversiteye yatay geçiş yapması için YKS, başarı puanı ve üniversite dünya sıralama şartı arıyor!

Türk isen yatay geçişin şartlara bağlı ama Sudanlı, Filistinli, Yemenli ve Mısırlı isen şartsız, şurtsuz yatay geçiş yapıp Türkiye’de okuyabilirsiniz!

Boşuna demiyoruz “Türk kendi ülkesinde garip kılındı” diye!

4 bin mağdur var, 4 bin!

Eğitimde fırsat eşitliği Türk’ün aleyhinde işletiliyor!

Nerede?

Türkiye’de!

Burada bu mağdurlara “özel öğrenci” statüsü tanıyor YÖK ancak Ukrayna’daki üniversiteler de “Özel öğrenci” statüsünü tanımıyor!

Hem Türkiye’de hem Ukrayna’da eğitim ücreti ödemek zorunda kalıyor insanlar!

Ukrayna’daki okula ödenen paraların ise savaş oligarklarının eline geçtiğine yönelik ciddi iddialar var!

Mahkemede haklarını arıyor bu mağdurlardan bazıları!

29 Mayıs’ta Danıştay’da mahkemeleri var!

Türk’ü kendi öz yurdunda garip kılan utansın!

Biz bu konunun üstüne gitmeye devam edeceğiz!