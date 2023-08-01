Muhammed adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Muhammed isminin anlamını araştırıyor. Peki, Muhammed ne demek? Muhammed isminin anlamı nedir?

MUHAMMED NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Muhammed ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yollanmış, gönderilmiş olan.

- Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, anlayış.

- Çok övülmüş, birçok güzel huylara sahip.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ismi. Dedesi Abdülmuttalib (as) tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur.

MUHAMMED İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Muhammed ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette (Ali İmran Suresi 144. ayet, Ahzab Suresi 40. ayet, Muhammed Suresi 2. ayet ve Fetih Suresi 29. ayet) geçmektedir ve Muhammed ismini koymak caizdir.