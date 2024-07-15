Muharrem İnce ile Ümit Özdağ arasında Sinan Oğan kavgası

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalsa da gerek aday belirleme süreçleri gerekse de seçim sonuçları ve sonrasında yaşanan olaylar sebebi ile halen güncel tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Seçim sürecinde ön plana çıkan Zafer Partisi, aday belirleme sürecinde ilk olarak 2018 yılında da aday olan ve Memleket partisi genel başkanı olan Muharrem İnce’yi aday göstereceklerini, Memleket Partisi ile ittifak yapacaklarını açıklasa da Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olması halinde onu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Muharrem İnce ise Özdağ’ın bu açıklamaları sonrasında ittifak yapmayacaklarını ve seçime tek gireceklerini açıklamıştı.

“İYİ DE OLDU ASLINDA”

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Ümit Özdağ hem güncel konular, sığınmacı sorunu ve ekonomi üzerine açıklamalarda bulundu hem de 2023 Cumhurbaşkanlığı aday süreci ve sonrasına ilişkin yorumlamalarda bulundu.

Muharrem İnce’nin aday ortak aday olmaması hakkında açıklamada bulunan Özdağ,

“Muharrem İnce, Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ayrıldı. Oysa duygusal davranmasa o da Mansur Yavaş’ı desteklese Mansur Bey aday olmadığında Mansur Bey’e gidecek oyun bir kısmını da alabilirdi. Eğer İnce bizim adayımız olsaydı, “Memleket Partili adaylar Zafer Partisi listesinden aday olmalılar” diye biz bir şart ileri sürmüştük. İnce tam bunlar konuşulurken ayrıldı. İyi de oldu ayrılması aslında. Yoksa yine adaylıktan çekilecek ve biz cumhurbaşkanı adayımız olmadan seçime gidecektik” ifadelerini kullandı.

100 BİN İMZA İÇİN SİNAN OĞAN ADAY OLDU

İnce’nin ortak adaylıktan vazgeçmesi sonrasında Zafer Partisi’nde yapılan Divan’da partililerin aday olması için kendisine baskı yaptıklarını ifade eden Özdağ, Sinan Oğan’ın da aday olacağını ve ikisinin ayrı aday olması halinde gerekli olan 100 bin imzayı toplayamayacaklarını bundan dolayı da kendisinin geri adım attığını söyledi.

Özdağ, bu doğrultuda hedeflerinden birisinin de seçimleri ikici tura bırakmak olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi.

MUHARREM İNCE’DEN YANIT: SEN DAHA NE KONUŞUYORSUN?

Özdağ’ın konuşmasında İnce’ye yönelik sarf ettiği sözlerinin ardından Muharrem İnce sosyal medya hesabından Özdağ’a Sinan Oğan üzerinden yüklendi. İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ümit Özdağ, senin cumhurbaşkanı adayın “milliyetçiliği ayaklar altına alan” Erdoğan’ı destekledi. Sen daha ne konuşuyorsun? Beni konuşmayı bırak, kendine dön bir bak.”