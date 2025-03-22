Muharrem İnce: Yarın Saraçhane’de olacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gideceğini açıkladı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’dan yola çıkıyorum, yarın Saraçhane’de olacağım. Yarın Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için önce Çağlayan Adliyesi’nde daha sonra Saraçhane’de olacağım. Bu hukuksuzluğa hep beraber direneceğiz!" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den zehir zemberek sözler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İBB'nin Saraçhane'deki binasına gitmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen İnce ardından Dilek İmamoğlu'nu Sarıyer'deki evinde ziyaret etmişti.