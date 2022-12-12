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Muharrem İnce'den ittifak açıklaması

Kayseri'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 18:46
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Muharrem İnce: Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz

Muharrem İnce'den ittifak açıklaması
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun dini nikahla evlendirilmesine tepki göstererek; "Anayasa değişikliği yapıyorsunuz da, o anayasa değişikliğinde 6 yaşında kız çocuklarına 29 yaşında adamların nikah kıymasını engelleyecek bir madde neden koymuyorsunuz? Mağdur 2 yıl önce şikayet etmiş, bakanlık saklamış. 6 yaşındaki çocuğa dini nikah kıyıyorlar, sapıklığa bakın. O nikahı kıyan imam, şahitlik edenler, anne, baba, komşu, bunu görmezden gelen polis, sahte rapor veren doktor, davayı açmayan savcı hepsini hapse tıkmak lazım" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL"

Memleket Partisi olarak asgari ücret tekliflerinin 10 bin TL olduğunu da sözlerine ekleyen İnce; "Asgari ücret tartışıyoruz. Memleket Partisi olarak asgari ücret teklifimiz 10 bin TL, yetmez ama 10 bin TL. Fakat unutulan bir kesim var burada, emekliler. Onlar, asgari ücretin çok altında hayatlarını çok zor devam ettiriyorlar. Asgari ücret kadar emeklileri de tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Yurtdışı ziyaretleri sorulması üzerine İnce; Almanya'dan yeni döndüğünü Bulgaristan'a gideceğini söyledi.

"BEN OLSAM MUHARREM İNCE'Yİ SEÇERDİM"

Esnaf ziyaretinde bir vatandaşın sorusu üzerine Zafer Partisi ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen İnce; Bahçeli'nin Millet İttifakı'nın adayı için 'Sınıf arkadaşımı tercih ederdim' cümlesinin hatırlatılması üzerine ise “Ben olsam Muharrem İnce'yi seçerdim' şeklinde cevap verdi.

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1950
12.12.2022 18:59
Benden kopya çekmiş, aylardır 10 bin diyorum, ittifak ise millete bulaşma nereye gidersen git !!!  
 
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