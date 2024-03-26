Muharrem İnce’den Özgür Özel’e flaş çıkış: HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince havalara zıplayan sen değil miydin?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir televizyon kanalında, Muharrem İnce hakkında bazı ifadeler kullandı.

Özel, “2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İNCE'DEN ÖZEL'E CEVAP

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özel'e, “Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın” ifadelerini kullandı.

İnce, bir paylaşım daha yaparak, “Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP’nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?” açıklamasında bulundu.