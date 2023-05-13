Muharrem İnce’nin en yakınındaki isim kime oy vereceğini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, perşembe günü cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce'nin bu kararının ardından Memleket Partisi yetkililerinin tavrı merak konusu oldu. Partiden birçok kişi istifa edip seçimlerde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken Memleket Partisi'nin kritik isminden önemli bir açıklama geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Serkan İleri, sosyal medya hesabı Twitter'dan yarınki seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı.

İleri, Twitter'dan "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleriz, istibdat rejimine karşıyız! CB için o "1 Oy"umu hak, hukuk, adalet diyen tarafa vereceğim. Tüm muhalif kesimden de TBMM için o "1 Oy"larını Atatürkçüler'in partisi Memleket Partisi'ne istiyorum. 1 Oy Memleket'e, #MemleketMeclise" paylaşımını yaptı.