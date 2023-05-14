İnce’nin avukatı oyunun rengini belli etti: Her türlü desteği vereceğim

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin avukatı ve Memleket Partisi Manisa Milletvekili adayı Fidel Okan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her türlü desteği vereceğini duyurdu.

İnce’nin avukatı oyunun rengini belli etti: Her türlü desteği vereceğim

Seçime günler kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, destekçilerini herhangi bir adaya yönlendirmedi.

Ancak İnce’nin avukatı ve Memleket Partisi’nin Manisa’dan 1. sıra Milletvekili adayı olan Fidel Okan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıkladı.

Okan gerekçe olarak ‘FETÖ’ unsurları’nı gösteren Okan, “kalan son unsurları da temizlemesi zarurettir” dedi.

Okan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yarın, 13’üncü cumhurbaşkanı olacak sn. @RTErdogan‘ın kalan son unsurları da temizlemesi zarurettir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu mücadelede her türlü desteği şüphesiz vereceğim.”

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