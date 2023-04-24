Muharrem İnce'ye şok üstüne şok. Üç ilçe başkanı ve yaklaşık 150 kişi istifa etti

Zonguldak'ta Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yaklaşık 150 parti üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

Muharrem İnce'ye şok üstüne şok. Üç ilçe başkanı ve yaklaşık 150 kişi istifa etti

Bugün Zonguldak'a gelen İnce, seçim çalışmaları kapsamında karşılama programı düzenledi.

Ancak, Zonguldak 5'inci sıra adayı Cem Saygı'nın sosyal medyada alay konusu olan dans videosu sonrası başlayan rahatsızlık bugün yapılan karşılamada da hissedildi.

İlçe başkanları Ereğli, Kozlu ve Kilimli istifa etti ve 'dışarıdan' milletvekili adayı gösterilen Özkan Yağcı'ya tepki gösterdiler.

Ayrıca, birinci sıraya Almanya'dan aday gösterilmesi de tepkiyle karşılandı ve son 15 günde yaklaşık 150 parti üyesi istifa etti.

Eski Memleket Partisi Zonguldak İl Başkanı ve ikinci sıra adayı Mukadder Yalçın, bu istifaların sebebini beşinci sıra adayının dans videosu ve Almanya'dan aday gösterilmesi olarak açıkladı.

Ayrıca, bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Zonguldak'ta seçim bürosu açılışı sırasında "verdiğim oyu helal etmiyorum" dedi.

'ALMANYA'DAN ZONGULDAK’A ADAY

Duvar’ın haberine göre; Memleket Partisi Zonguldak İl Başkanı ve ikinci sıra adayı Mukadder Yalçın, "Beşinci sıra adayımızın dans videosu sonrası birçok arkadaşımız istifa etti. Yaklaşık bir yıldır emek harcayan arkadaşlarımız birinci sıraya Almanya'dan aday gösterilince tepki amacıyla istifa etti. Son 15 günde Memleket Partisi Zonguldak teşkilatından yaklaşık 150 kişinin istifasını sundu" dedi.

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