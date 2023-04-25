Muharrem İnce’den Millet İttifakı’na tehdit: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce’den Millet İttifakı’na tehdit: İşi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan Millet İttifakı’nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘iki turlu’ bir seçim olduğunu savunan İnce, “İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz" ifadelerine kullandı.

İnce, paylaşımının devamında şunları ifade etti:

“İŞİ GÜCÜ BIRAKIR MASKELERİNİZİ TEK TEK DÜŞÜRÜRÜM”

"FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

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