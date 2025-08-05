Muharrem İnce'yi çileden çıkaran olay...

Türkiye sahte diploma çetesini konuşuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame şoke eden bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Sahte diploma çetesinin kamu görevlilerinin bilgilerini çaldığı ve e-Devlet sistemine bile sahte diploma yükleyebildiği ortaya çıktı.

Sahte diploma skandalında flaş gelişme!

Skandal sonrası muhalif kanattan iktidara sert tepkiler geldi.

CHP'li Muharrem İnce de bu duruma adeta isyan etti.

Cübbeli Ahmet'ten sahte diploma fetvası!

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan İnce, durumu şu sözlerle özetledi:

Torbacı, sahte diploma düzenliyor, sahte atama belgesi hazırlıyor, kendini narkotik şube başkomiseri yapıyor. Evet yanlış duymadınız; torbacı, emniyetin tepesine oturuyor. Bunu Netflix’e götürsen, ‘Bu kadar saçma kurgu olmaz, izleyici yemez’ diye geri çevirirler. Ama burası Türkiye. Bu düzenin sahibi olanların ne yüzü kızarıyor, ne vicdanı sızlıyor, ne de bir tanesi çıkıp istifa ediyor.