Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Antalya'da tutuklandıktan sonra geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

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Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.

Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

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