Muhittin Böcek sel felaketi yaşayan Şanlıurfa’yı ziyaret etti

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ASAT ekipleri şiddetli yağış sonrası su baskınları ve sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, kapalı otoparklarda, su baskınlarının yaşandığı noktalarda motopomplarla su tahliyeleri yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ’ın eşlik ettiği ziyarette Başkan Böcek, itfaiye ekiplerinden bilgi alarak, çalışmalarında kolaylık diledi.



Şanlıurfalı vatandaşlara geçmiş olsun diyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerimiz, ASAT ekiplerimiz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün vidanjörleri ve araç gereçlerimiz ve motopomplarımızla sel afetinin yaşandığı otoparklarda çalışmaları sürdürüyor. Bu afetin yaralarının sarılmasında emeği geçen tüm kurum kuruluşlara, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden Şanlıurfa’da çalışma yapıyor. Allah bizlere bir daha afet yaşatmasın. Yaraları birlikte saracağız. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.





Balıkesir’de yaşayan ancak iş nedeniyle Şanlıurfa’ya gelen Mehmet Emin Dalyan isimli vatandaş da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Aracımı Urfa’da bırakıp, Balıkesir’e gitmiştim. Sel felaketi yaşandı. Aracım bıraktığım otopark da sel sularının altında kaldı. Bunların hepsi kahramandır. Biz böyle su tahliyesi yapan büyük araçları Urfa’da görmedik. Belediye Başkanınıza bize yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra Şanlıurfa’ya gelen vatandaşların ilk ziyaret ettiği durakların başında gelen ve selden etkilenen tarihi Balıklıgöl ve çevresindeki inanç merkezini de ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, bölge esnafına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Böcek, Balıklıgöl içindeki Hz. İbrahim’in makamı ve Mevlid-i Halil Cami’ni ziyaret ederek, dua etti.