Muhtar adayı seçimi göremeden öldü

Kaynak: İHA
Muhtar adayı seçimi göremeden öldü
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Ortayol Mahallesi muhtar adayı öldü, 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza Halfeti-Göklü yolu kırsal Karaotlak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Recep Vural yönetimindeki 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç, Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Recep Vural kaza yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Recep Vural’ın Halfeti ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi muhtar adayı olduğu öğrenildi.

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