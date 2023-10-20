Muhtar adayı yiyeceği haltları dürüstçe pankartta açıkladı

Giresun’un Görele ilçesinde bir muhtar adayının hazırladığı "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım " yazılı pankart dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına aday olan 43 yaşındaki Zafer Fison ast

ığı pankart ilgi odağı oldu. Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Fison’un astığı pankarttaki "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" yazısı vatandaşların ilgisini çekti.

Pankartın aslında bir ironiden ibaret olduğunu ifade eden Fison, “Bugüne kadar hangi siyasetçi olursa olsun, kuru vaatlerle garibana, ihtiyacı olana vaatler veriyor sonra ise seçimi kazanınca bütün vaatlerini unutuyor. Amacı muhtar maaşı olmadığını söyleyenler de sadece maaşını alıp hizmeti unutuyor. Ben de sadece fakirin, fukaranın umudunu siyasete alet etmek isteyenlere karşı bir gönderme yapmak istedim. Bunu anlayanlar amacımın gerçekten fakirin değil, zenginin yanında olmayacağımı bilir. Ben aday olacakların fakire fukaraya umut verip hayal kırıklığına uğratmamaları için bir ironi yaptım” ifadelerini kullandı.