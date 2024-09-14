Muhtar amca Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı. Hayat kadınlarıyla...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu sanık Salim Güran’ın (46) ifadesi yeniden alındı. Güran, cezaevinden Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek 3 savcı tarafından sorgulandı. Soruşturma kapsamında Güran, önceki ifadelerini tekrar etti ve suçlamaları reddetti.

TELEFON KAYITLARI VE DİJİTAL VERİLER İÇİN NET CEVAPLAR VERMEDİ

Salim Güran, telefon kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından tekrar gözaltına alındı. Savcılığın dijital materyal inceleme raporunda, 23 Ağustos'tan önceki arama ve WhatsApp kayıtlarının silindiği belirtilmişti. Güran, bu verileri sürekli sildiğini ve herhangi bir delil yok etme amacı taşımadığını öne sürdü. Ayrıca, aile üyelerinin de benzer şekilde verileri sildikleri iddialarına açıklık getiremedi.

'HAYAT KADINLARI' DETAYI

Daha önceki ifadelerinde tutarlı cevaplar vermeyen muhtar amca, mesajları neden sildiğine dair tekrar sorguya alındığında "Telefon mesajlarını hayat kadınlarıyla yazışmalarım var, o nedenle sildim. Aile üyelerinin neden telefonlarını sildiğini bilmiyorum" diyerek açıkladı.

ÇELİŞKİLİ İDDİALAR VE SAVUNMALAR YAPTI

Güran, olay günü Narin’in DNA'sının aracında bulunduğunu kabul etti, ancak bu durumla ilgili bir açıklama yapmadı. Olay günü yaptığı telefon görüşmelerinin içeriği hakkında çeşitli çelişkiler bulunduğu belirtiliyor. Güran, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın iddialarını yalanladı ve onunla hiçbir zaman görüşmediğini öne sürdü.

R.A.'NIN 'DAHA ÖLMEMİŞ' MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Güran’ın işçisi olan 15 yaşındaki R.A., telefon mesajlaşmalarında “Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş” ifadesini kullandı. Bu mesajlar, Narin’in kaybolduktan sonraki günlerde gönderilmişti ve dosyaya girdi.

308 MERMİYİ UNUTTU

Güran, ilk ifadesinde neden telefon kayıtlarını sildiğine dair açıklama yaparken, 380 mermi bulunduğu iddiasını öne sürdü. Ancak 13 Eylül'de tekrar ifadesi alınırken, bu iddiasını geri çekti ve telefon kayıtlarını "hayat kadınları" ile yazışmalar nedeniyle sildiğini belirtti.

Soruşturma devam ederken, tüm bu açıklamalar ve çelişkiler, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruları yanıtlamak için savcılığın incelemesi altında.