Muhtarlık seçimi husumetinde 2 kardeş öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muhtarlık seçimi husumetinde 2 kardeş öldürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te muhtarlık seçimi husumeti nedeniyle çıkan olayda, pompalı tüfekle 2 kardeş öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs, pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç ile arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan G.İ., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve burada tedavi altına alındıktan sonra taburcu oldu.

Jandarma, olaydan sonra kaçan saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kılıç kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Taraftar arasında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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