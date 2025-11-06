'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Nurbanu Sultan' karakterine hayat veren Merve Boluğur, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Eski günleri anan Boluğur, takipçileriyle bir video paylaşarak kısa sürede gündeme geldi.

'Nurbanu Sultan'ın yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu çok sayıda 'Ekranlara geri dön', 'Seni çok özledik' şeklinde yorumlar aldı.

Paylaşımıyla gündeme gelen Merve Boluğur geçen günlerde de adından söz ettirmişti. Merve Boluğur'un 53 gün evli kaldığı eşi DJ Mert Aydın, yeniden nikah masasına oturmuştu.

Merve Boluğur'dan ayrıldıktan üç yıl sonra aşkı Fatma Savk'ta bulan ünlü DJ, sevgilisine geçtiğimiz Ağustos ayında evlenme teklif etmişti. Teklifin ardından ilişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, sonunda dünyaevine girdi.

Düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz büyük ilgi topladı. Fatma Savk, paylaştığı karelerle mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı ve nikahın ardından soyadını "Fatma Savk Aydın" olarak değiştirdi.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

16 Eylül 1986’da İstanbul’da, Yugoslav göçmeni bir anne ve İzmirli bir babanın kızı olarak doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi hazırlık sınıfını yarıda bıraktı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. 2006-2007 yıllarında Acemi Cadı dizisinde “Ayşegül” adlı cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve tanındı.

2007’de TRT 1’de yayınlanan Aşk Yeniden dizisinde “Eylül” karakterini oynadı. 2009’da Kül ve Ateş dizisinde “Hayal İsfendiyar” rolüyle oyunculuğunu sürdürdü.

2009’da Keremcem’in Yutkunamıyorum klibinde, 2010’da Kolpa’nın Kadınım klibinde Çağkan Çulha ile rol aldı.

2010-2011’de Küçük Sırlar dizisinde “Ayşegül” karakterini, 2011-2013’te Kuzey Güney’de “Zeynep” karakterini canlandırdı.

2013-2014’te Muhteşem Yüzyıl’da “Nurbanu Sultan” rolünü üstlendi. 2017’de Murat Dalkılıç’ın Epik albümündeki Boya Gitsin şarkısında düet yaptı.

2020’de kendi YouTube kanalını açtı. 2022’de şşşşşşttttt adlı single’ını YouTube’da yayımladı.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015’te Murat Dalkılıç ile evlendi, çift 11 Eylül 2017’de tek celsede boşandı.

2 Ekim 2022’de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı’nda evlendi, ancak 23 Kasım 2022’de boşandı.

MERVE BOLUĞUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Keloğlan Kara Prens’e Karşı - Birgül

2007 - Gomeda - Ayşen

2008 - Hoşçakal Güzin - Bahar

MERVE BOLUĞUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006-2007 - Acemi Cadı - Ayşegül Yıldız

2007 - Aşk Yeniden - Eylül

2009 - Kül ve Ateş - Hayal İsfendiyar

2010-2011 - Küçük Sırlar - Ayşegül Yalçın

2011-2013 - Kuzey Güney - Zeynep Çiçek

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl - Nurbanu Sultan

2017 - İçimdeki Fırtına - Ezgi Kara Bademli