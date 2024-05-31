Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı. Gençlere önemli tavsiyeler verdi

Düzenleme: Kaynak: Snob Magazin
Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı. Gençlere önemli tavsiyeler verdi

Gözlerden uzak bir hayat süren Müjde Ar, öğle yemeği için geldiği AVM'de ortaya çıktı.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Müjde Ar gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, son olarak bir AVM'de görüntülendiğinde yıllara meydan okuyan son haliyle gündem oldu.

"Fahriye Abla", "Adı Vasfiye", "Ah Belinda", "Arabesk" gibi efsane filmlerle hafızalara kazınan Müjde Ar, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bir döneme damga vuran Müjde Ar, son olarak İstinye Park'ta görüntülendi.

Öğle yemeği için geldiği AVM'de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan usta oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek tek fotoğraf çekildi.

CANNES YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

SnobMagazin'in haberine göre; Cannes'a giden Türk oyuncuların kıyafetlerinin gündem olması hakkındaki soruları yanıtlayan Müjde Ar, "Ben gençlerimizi çok seviyorum. İnandıkları şeyin peşinden gitsinler. 'Eleştirebilir miyim, beğenilir miyim?' diye düşünmesinler. Bunlar her zaman olacak şeyler, biraz daha hoşgörülü olmak lazım" dedi.

Müjde Ar'ın son görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu.

69 yaşında olan Yeşilçam'ın güzel oyuncusuna "Yıllara meydan okuyor", "Ne kadar güzel", "Müjde Ar bir şey mi yaptırmış, çok genç" gibi yorumlar yapıldı.

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