Müjde Ar'dan twitter açıklaması: Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım

Müjde Ar, adına açılan sahte Twitter hesaplarıyla baş edemeyince, kendi sayfasını oluşturmak zorunda kaldı. Usta oyuncu, "Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım" dedi.

Müjde Ar'dan twitter açıklaması: Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım

Müjde Ar, Twitter'da kendisi adına açılan ve siyasi tweetler atan hesabın sahte olduğunu açıklamıştı.

Müjde Ar, daha önce Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram dışında hiçbir sosyal medya platformunda hesabım yoktur. Twitter'da adıma açılan hiçbir hesapla da ilgimin olmadığını bilginize sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

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Söz konusu hesabı yargıya taşıyan Müjde Ar, sahte hesabın tweet'lerini sürdürmesi üzerine Twitter hesabı açmak zorunda kaldı.

Müjde Ar, MujdeArOfficial isimli adresinden, "Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım. Diğer hiçbir hesaba itibar etmeyiniz" mesajını paylaştı.

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