Mükemmel mercimek köftesi tarifi: Bağımlısı olacaksınız!

Nilay Abdal
Mükemmel mercimek köftesi tarifi: Bağımlısı olacaksınız!
Türklerin vazgeçilmez damak tatlarından birisidir mercimek köftesi. Tam kıvamında yapılınca mercimek köftesinin tadına doyum olmuyor. İşte size tam kıvamı yakalayacağınız mercimek köftesinin eşsiz tarifi.

Mercimek köftesi, evde ağırlanan misafirler için sıkça tercih edilen enfes bir lezzettir. Yeşillikler ve limon eşliğinde sunulduğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu köftenin sırrı, kıvamında oluşudur. İşte, her seferinde mükemmel kıvamı tutturmanızı sağlayacak tarifimiz.

Kırmızı Mercimekten Hazırlanan Mercimek Köftesi: Yapılışı, Malzemeler ve İpuçları

MALZEMELER

1 adet kuru soğan
1 demet maydanoz
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı kırmızı mercimek
1,5 su bardağı ince bulgur
1 demet taze soğan
2 yemek kaşığı karışık salça (biber ve domates)
3 su bardağı su (yoğurma esnasında ihtiyaç olursa ekleyebilirsiniz)
Tuz, kimyon, pul biber, karabiber (tadınıza göre ayarlayın)

HAZIRLANIŞI

Mercimek köftesi yapımına başlarken, öncelikle mercimekleri iyice yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Mercimekler piştikten sonra suyunu çekince bulguru ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp yarım saat dinlendirin.

Başka bir tavada zeytinyağını ısıtın ve ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Sonra salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Dinlenmiş mercimek ve bulgur karışımına soğanlı salçalı karışımı ekleyin ve el yakmayacak sıcaklıkta iken yoğurmaya başlayın.

İnce kıyılmış maydanoz ve taze soğanı da ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Köfte harcı soğuduktan sonra, yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin.

Mercimek köftelerinizi marul yaprakları ve kıvırcık salata ile servis edin. Taze sıkılmış limon suyu ile tatlandırarak servis yapın. Her lokmada artan lezzetiyle mercimek köftelerinizin tadını çıkarın. Şimdiden afiyet olsun!

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