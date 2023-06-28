Mükremin 1 yıl daha Karşıyaka’da

Editör: Ufuk Cingöz

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kadrosundaki Mükremin Deniz Kılıçlı'yla yeniden anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Deniz Kılıçlı, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda" İfadeleri kullanıldı.

1.22 RİBAUNTLA OYNADI

Deniz Kılıçlı, geride kalan sezonda 2,59 sayı ve 1,22 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

İzmir ekibi daha önce Ergi Tırpancı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ile ikişer, Errick McCollumm ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı.