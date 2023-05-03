Mülakatla kiracı dönemi. Bu da oldu

Bil soruyu kap evi...Ev sahibinden akıllara durgunluk veren ‘mülakatla' kiracı arama ilanı. Sorular acaba genel kulturden mi gelecek?

Mülakatla kiracı dönemi. Bu da oldu

İHA'nın haberine göre,Afyonkarahisar’da evini kiraya vermek isteyen gurbetçi, internetten akıllara ziyan bir ilan vererek evini mülakatla kiraya vereceğini duyurdu. Vatandaş yaptığı ilanda mülakat sonucuna göre dairenin 1 Haziran’ da da teslim edeceğini de açıklarken, bu duruma evin bulunduğu mahallenin muhtarı bile hayret etti.

Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir gurbetçi Afyonkarahisar kent merkezi Gazi mahallesinde bulunan evini kiraya vermek için internette popüler olan bir siteye ilan verdi. 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL'den ilana çıkaran T.O., ilanın açıklama kısmına yazdıkları ile görenleri hayrete düşürdü. Açıklama kısmında T.O., “Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023'dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023'dür” ifadelerine yer verdi. Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi. Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.

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