Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor

Kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona erecekken kiracılar kara kara düşünmeye başlamıştı. Düzenlemenin uzatılması beklenirken, fahiş kiraya karşı yeni düzenleme geliyor.

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Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor 1
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Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.

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Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor 3

FAHİŞ KİRAYA 3 YIL HAPİS CEZASI GELİYOR

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre, kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

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Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor 4

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler.

Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor 5

ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA SÜRECİ BAŞLAMAYACAK

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.

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Kiraya fazla zam yapan ev sahipleri yandı. 1 Temmuz'da başlıyor 6

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisine göre Haziran ayı kira artış oranı yüzde 63,72 oldu. 12 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan kira artış oranı şu an için sadece işyerlerine uygulanıyor.

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