Mülteciler saldırdı polis canını zor kurtardı. Bu görüntüler Londra’nın göbeğinde çekildi

İngiltere’nin Londra kentinde yaşananlar mülteci sorununun geldiği durumu gözler önüne serdi. Mülteci grubunun saldırısının ortasında kalan polisler çaresiz kalırken canını zor kurtardı.

Mülteciler saldırdı polis canını zor kurtardı. Bu görüntüler Londra’nın göbeğinde çekildi

Mülteci ve kaçak göçmen sorunu sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da büyük bir sorun haline geldi. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen mültecilerin neden olduğu şiddetin bir örneği İngiltere’de yaşandı.

Başkent Londra’da meydana gelen olayda mülteci grubu polisin gözaltına almaya çalıştığı bir kişiye saldırdı. Ellerinde bayraklarla sokağa çıkan mülteciler sonrasında ise polise saldırdı. Kalabalık grubun arasında kalan İngiliz polisi ne yapacağını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı polislerin arabaya binerek kaçtığı görüldü.

İngiltere’de Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra başta Arnavutluk olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda mülteci bulunuyor. İngiliz hükümeti kaçak mültecileri Ruanda’ya göndermeyi planlıyor.

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