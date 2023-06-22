Mültecilerle birlikte yaşamak istiyorlarmış. Solun neden iktidar olamadığını anladınız mı

Eylemciler, "Mülteciler eziliyor, sömürülüyor, ırkçılığa uğruyor. Biz onların yanındayız" pankartı açtılar.

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası önünde bir araya geldi.

Eylemde, "Irkçılığa karşı sömürülen, ezilen, hedef haline getirilen tüm göçmenlerin yanındayız" yazan bir pankart açıldı.

Oluşum, Türkiye'ye yönelik sessiz işgal olarak nitelendirilen göçmen sorununa karşı "göçmen dostu bir dayanışma" çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Irkçılığın ve göçmen düşmanlığının Türkiye’de ve dünyada hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemden geçiyoruz. Göçmenlerin hedef tahtasına konduğu, kriminalize edildiği bir seçim süreci yaşadık. Geçtiğimiz hafta ise Yunanistan açıklarında yüzlerce göçmenin hayatını kaybettiği bir katliama tanıklık ettik.”

Yapılan basın açıklamasından ise şunlar söylendi “Irkçılık karşısında ezilen sömürülen, hedef gösterilen tüm göçmenlerin yanındayız. Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Ülkesinde zulümden, savaştan, çatışmalardan, ayrımcılıktan maruz kaldıkları siyasal, ekonomik, etnik, dinsel, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli baskılar nedeniyle göç eden milyonlarca insanın mücadelesine, sınırsız, sınıfsız, savaşsız ve sürgünsüz bir dünyayı birlikte kurma ümidiyle selamlıyoruz.

Yıllardır sığınma ve iltica haktır diyerek andığımız bugünü ırkçılığın ve göçmen düşmanlığının yükseldiği deprem sonrasında kriminalize edilerek hedef gösterilen göçmen ve mültecilerin, seçim sürecinde sürgün etkilerine maruz kaldığı ve son olarak da 14 Haziran 2023 tarihinde Yunanistan açıklarında yüzlerce göçmenin katledildiği bir süreçten büyüyen öfkemiz ve insanlığımızda kaçtı. Ekonomik krizin hızlı ve derin yoksullaşmanın depremin veya o seçimlerin bahane edilerek göçmen düşmanlığına dönüşmesine göçmenlerin göç yollarında katledilmesine karşı bugün bir kez daha yan yana geliyor dayanışmamızı büyüteceğim bizi duyuruyoruz.”