Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genç için suya çelik ağlar yerleştirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için ekiplerce bazı noktalara çelik ağlar yerleştirildi.

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genç için suya çelik ağlar yerleştirildi

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 15. güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-2.jpg

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.

Bölgede Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle ekipler, Mavi Köprü ve Kemerbel civarında suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdi.

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirli aralıklarla ağların bulunduğu alanları inceleyerek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-1.jpg

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-3.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-4.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-5.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-6.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-7.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-8.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-9.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-10.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-11.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-12.jpg

munzur-cayinda-kaybolan-3-kisinin-bulunmasi-icin-suya-celik-aglar-yerlestirildi-yenicag-13.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı Ekonomi
4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı
Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır? Keşfet
Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?
EYT’de büyük adaletsizlik! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi etkiliyor Ekonomi
EYT’de büyük adaletsizlik! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi etkiliyor
Uzmanı açıkladı. Eşler arasındaki sorun bu hastalığı tetikliyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. Eşler arasındaki sorun bu hastalığı tetikliyor
İsveç tarihinde bir ilk! PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak... Dünya
İsveç tarihinde bir ilk! PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak...
Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri Kültür Sanat
Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri
Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide Güncel
Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide