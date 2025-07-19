Murat Çalık hakkında şoke eden karar!

Mehmet Murat Çalık, kaldığı hastanenin birinci katındayken 11. kata alındı. Çalık ailesinden ilk tepki geldi. Aile: "Birinci katın camından onu görüyorduk, görmeyelim diye aldılar."
Murat Çalık tetkiklerinin yeniden yapılması için İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, gözyaşları içinde hastane önünde nöbet tutuyordu.
Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçen gün ameliyat edilen ve sağlık durumu iyice ağırlaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tetkiklerin yeniden yapılmasını istedi.
Annesi, oğlunun zayıfladığını ve durumunun kötüleştiğini söyleyerek gözyaşları içinde iyi haber beklerken görüntülenmişti.
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