Murat Çalık hakkında şoke eden karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Çalık hakkında şoke eden karar!

Son dakika... Murat Çalık hastanenin 1. katından 11.katına alındı.

Mehmet Murat Çalık, kaldığı hastanenin birinci katındayken 11. kata alındı. Çalık ailesinden ilk tepki geldi. Aile: "Birinci katın camından onu görüyorduk, görmeyelim diye aldılar."

m2.jpg

Murat Çalık tetkiklerinin yeniden yapılması için İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, gözyaşları içinde hastane önünde nöbet tutuyordu.

m3.jpg

Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçen gün ameliyat edilen ve sağlık durumu iyice ağırlaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tetkiklerin yeniden yapılmasını istedi.

mm.jpg​​​​​​​

Annesi, oğlunun zayıfladığını ve durumunun kötüleştiğini söyleyerek gözyaşları içinde iyi haber beklerken görüntülenmişti.

Murat Çalık'ın ablası canlı yayında fenalaştı! Yürek burkan feryadı sosyal medyada gündem oldu!Murat Çalık'ın ablası canlı yayında fenalaştı! Yürek burkan feryadı sosyal medyada gündem oldu!

Cezaevindeki İmamoğlu'nu çılgına çeviren fotoğraf! Açtı ağzını yumdu gözünü...Cezaevindeki İmamoğlu'nu çılgına çeviren fotoğraf! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Murat Çalık koğuş penceresinde. Annesi hastane kapısındaMurat Çalık koğuş penceresinde. Annesi hastane kapısında

Son Haberler
14 yaşındaki kızdan mutlu haber: Hakkari’de kayboldu, Van'da bulundu
14 yaşındaki kızdan mutlu haber: Hakkari’de kayboldu, Van'da bulundu
Leonardo DiCaprio dünyayı kurtarmaya geliyor
Leonardo DiCaprio dünyayı kurtarmaya geliyor
66 yaşında kadın katili oldu
66 yaşında kadın katili oldu
Şanlıurfa’da kum kamyonu şarampole devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa’da kum kamyonu şarampole devrildi: 2 yaralı
FromSoftware, 2026’ya yepyeni bir oyunla giriş yapacak
FromSoftware, 2026’ya yepyeni bir oyunla giriş yapacak