Murat Dalkılıç kalbini kendinden 12 yaş küçük oyuncuya kaptırdı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, hareketli özel hayatıyla bir kez daha gündeme oturdu. Dalkılıç, son olarak genç oyuncu Özgü Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Magazin çevrelerinde şaşkınlık yaratan bu birliktelik, çiftin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle de dikkat çekiyor.

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2017'de Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra aşk hayatında oldukça hızlı bir tempo sergileyen Dalkılıç'ın adı, daha önce Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi isimlerle anılmıştı. En son Edda Dora ile kısa süreli bir ilişki yaşayan 41 yaşındaki şarkıcı, aradığı mutluluğu 29 yaşındaki Özgü Kaya'da buldu. Yaklaşık 1.5 aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin ilişkisi, özellikle yaş farkı nedeniyle merak konusu oldu. Magazin dünyası, ilişkinin ne kadar süreceğini ve çiftin birlikte ne gibi adımlar atacağını yakından takip ediyor.