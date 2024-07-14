Murat Kurum: 2025 yılında deprem bölgesinde evine girmeyen tek vatandaşımız kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV 100 ekranlarında soruları yanıtladı. Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada 2025 yılında evine girmeyecek depremzede kalmayacağını söyledi.

Bakan Kurum, şu ana kadar 11 ilde 76 bin konutun teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Bakan Kurum’un yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biz 6 Şubat’ta da bölgeydik. 11 ilimizde seferberlik anlayışı ile çalışmalarımızı başlattık. 46 gün içerisinde 180 bin konutun inşası fiilen 11 ilde başlatılmıştı. Ekiplerimiz, bakanlığımız ilgili kurum ve kuruluşlarımızın çalışması ile bu sayı bugün 276 bine geldi.

İlk çalışmalarını başlattığımız ve bitirdiğimiz konutlardan birisi olan İslahiye’de vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyor. Bugün onların misafiri olduk. O gün ki acı günlerin üzerinden yaklaşık 14-15 ay geçti. Bugün burada gülen yüzleri görmek, mutlu yüzleri görmek, insanlarımızın burada duasını almak bizi de mutlu ediyor."

KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

"Göreve gelir gelmez tüm deprem bölgesinde incelemeleri başlattık. Ekiplerimize, arkadaşlarımıza deprem bölgesinde ziyaretler yapıyor, orada yapılan tüm işleri hem yerinde görüyor hem de alınması gereken kararlar ile ilgili süreci bizzat yerinde görmek suretiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün 11 ilimizde 76 bin konutun teslimini gerçekleştirdik.

Yıl sonuna kadar 200 bini yakalayıp, inşallah 2025 yılına geldiğimizde de tüm deprem bölgesi için evine girmeyen tek bir vatandaşımız kalmayacak anlayışı ile afet bölgesini artık yeni bir şehircilik modeli ortaya konmuş, yolları, yeşil alanları okulları, parkları ile ayağı kalkmış bir kalkınma bölgesi olsun istiyoruz.2025 yılında bütün konutları bitirme hedefi ve arzusu ile çalışıyoruz."