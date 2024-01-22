Murat Kurum 22 yıldır iktidarda olduklarını unuttu. Kentsel dönüşüm isteyen vatandaşa 31 Mart'ı işaret etti

AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm isteyen vatandaşa “31 Mart’a odaklan” dedi. Vatandaşın Kurum’a yanıtı ise “31 Mart’tan önce çöz” oldu.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş’ta esnafı ziyaret etti.

Kurum’un burada bir vatandaşla sohbeti dikkat çekti. Vatandaş, “Biz kentsel dönüşüm istiyoruz, bize yardımcı olun” diyerek Kurum’a talepte bulundu. Vatandaş Emlak Konut’a da gittiklerini ancak çözüm bulamadıklarını ifade etti.

Vatandaşa, “Onlar çalışıyorlar, merak etme” diye yanıt veren Kurum ardından, “31 Mart’a odaklan” ifadesini kullandı. Vatandaş ise, “31 Mart’tan önce sen bizim işimizi çöz” diye karşılık verdi.