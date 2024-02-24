Kentsel dönüşüm hibe ve kredi desteğinin detayları ortaya çıktı. Resmi Gazete’de yayınlandı

Kaynak: KARAR
Kentsel dönüşüm hibe ve kredi desteğinin detayları ortaya çıktı. Resmi Gazete’de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla hak sahiplerine konut ve iş yerleri için hibe ve kredi desteği sağlanacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken hibe ve kredi desteğine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, hak sahiplerine konut ve iş yerleri için hibe ve kredi desteği sağlanacak.

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği başvurularının ne zaman yapılacağı ve ödemelerin nasıl olacağı, İstanbul'da yapılacak kentsel dönüşüm projeleri öncesinde büyük bir merakla bekleniyor.

DETAYLAR YAVAŞ YAVAŞ BELLİ OLUYOR

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, hibe ve kredi desteğine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. İstanbul'da uygulanacak kentsel dönüşüm düzenlemesi kapsamında, ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği verilecek. İnşaat yapımı için verilecek hibenin dışında, kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verileceği duyuruldu.

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TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre; kentsel dönüşüm destek başvurularının ne zaman yapılabileceği henüz netleşmedi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek olan kampanyanın başvuru tarihlerinin en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

KONUT İÇİN 700 BİN LİRAYA KADAR HİBE, 700 BİN LİRAYA KADAR DA KREDİ VERİLECEK

Kentsel dönüşüm destek ödemeleri için belirlenen hibe ve kredi miktarları da dudak uçuklatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

Açıklanan kararda iş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe ve kredi desteği sağlanacak. Ayrıca, hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için 700 bin TL'ye kadar kredi desteği verilebileceği ifade edildi.

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İLK 12 AY TAKSİT FAİZSİZ

Kredi geri ödemelerinin ise geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacağı ve ilk 12 taksitin faizsiz olacağı belirtildi. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacağı da duyuruldu. Kredi geri ödemelerinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

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