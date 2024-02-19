Murat Kurum: 31 mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi ve Aybüke öğretmenin annesi kazanacak

Yerel seçimlere az bir vakit kala partilerin seçim çalışmaları hızlandı. İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin tekrar adayı oldu. AKP'nin adayı ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu.

İstanbul Bayrampaşa'da yapılan MHP Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçimlere değinen Kurum, kazananının İstanbul ve İstanbullular olacağını, şehit ailelerinin de bu zaferin bir parçası olacağını açıkladı.

“EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİ AYBÜKE ÖĞRETMENİN ANNESİ KAZANACAK”

Yerel seçimlerin bir dönüm noktası olacağını belirten Kurum, İstanbul'un kazanacağını ve artık İstanbulluların yıllardır özlediği hizmetleri alacağını aktardı. Ayrıca Kurum “31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak..." ifadelerini kullandı.

“GERÇEK BELEDİYECİLİK VURGUSU”

Bahane üretmeyeceklerini, mazeret belediyeciliği yapmayacaklarını ifade eden Kurum, "Biz gerçek belediyecilik yapacağız. Milletimizle el ele vereceğiz, milletimiz, ülkemiz için gece gündüz koşturacağız. Biz sahada olacağız, milletimizin yanında olacağız ve çalışacağız. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. 31 Mart akşamı kimse kaybetmeyecek, İstanbul kazanacak, İstanbullular kazanacak.

Hep birlikte İstanbul'un o 5 yıldır üzülen, yorulan 571 yıllık onurunu, gururunu hep birlikte ayağa kaldıracağız, fetret devrini hep birlikte bitireceğiz, yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız” şeklinde konuştu.