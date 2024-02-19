Murat Kurum: İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yok

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak nitelendirmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı X’den paylaşım yapan Kurum, “İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi “olmaması gereken” bir proje olarak görmesine şaşırmadım” dedi.

“İSTANBUL'UN DEPREM GERÇEĞİNE KARŞI KAYBEDECEK 1 SANİYESİ DAHİ YOKTUR”

Muhalefetin sürekli bahane ürettiğini vurgulayan Kurum,”Kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN MESELELERİNİ SİYASİ MALZEME YAPANLARDAN 31 MART’TA KURTULACAĞIZ”

1 Nisan sabahının geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin günü olacağını belirten Kurum, “Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart’ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul’un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak” ifadelerini kullandı.

“5 YILDA 39 İLÇEMİZDE TAM 650 BİN YENİ YUVA İNŞA EDECEĞİZ”

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Risksiz İstanbul” tanıtım toplantısında İstanbul’da 5 yılda 650 bin konut yapacaklarını duyurmuştu. Kurum, İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacaklarını, dinlenmeyeceklerini, hep birlikte çalışacaklarını belirterek, “5 yılda 39 ilçemizde tam 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.