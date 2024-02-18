Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan Murat Kurum'a tam destek. "Biz size sonsuz güveniyoruz"

Kaynak: Haber Merkezi
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan Murat Kurum'a tam destek. "Biz size sonsuz güveniyoruz"
İstanbul'daki taksi sorununun zamla çözüleceğini sık sık dile getiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum'a desteğini açıkladı.

İstanbul’da taksi bulamama sorununun zamla çözüleceğini dile getiren ve bu açıklamadan sonra uzun süre kamuoyunda eleştirilen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da kime oy vereceğini yaptığı sloganla duyurdu.

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da buluşma programında yaptığı konuşmada Murat Kurum'a desteğini yaptığı sloganla açıkladı.

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“BİZE SÖZ VERİP TUTMAYANI DA BİZİ TEHDİT EDİP PARMAK SALLAYANI DA UNUTMAYIZ”

Aksu, kendilerine sahip çıkanın her zaman yanında olduklarını söyleyerek, "Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak" ifadelerini kullandı.

“TEKRAR TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM”

Aksu konuşmasının devamında Murat Kurum’a güvendiklerini ve Kurum’un AKP ile birlikte istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceklerinden emin olduklarını söyledi.

Aksu “Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum” ifadelerini kullandı.

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