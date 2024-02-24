Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı.

KURUM'DAN 650 BİN KONUT VAADİ

Kurum, Mevcut İBB yönetiminin ‘650 bin konutu nasıl yapacak?’ sorusuna ‘’5 yılda 81 ilde 350 bin yuvamızı yaptık mı? yaptık. 650 bin konutu yapar mıyız? yaparız.’’ sözleriyle yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in endişe ve telaştan dolayı kendisi ile ilgili asılsız açıklamalarda bulunmasına değinen Murat Kurum, ‘’Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır.’’ ifadelerini kullandı.

"100 BİN SOSYAL KONUTLA; İSTANBUL’DA TEK BİR RİSKLİ YAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul’da her görüşten kişiye saygılı olduklarını ve tüm insanların kendilerine güvendiğini öne süren Kurum, "Çünkü İstanbul bilir, Türkiye bilir, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla; İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz.’’ dedi.

"SİZ İSRAFI GETİRDİNİZ"

Gerçek belediyecilik çizgisinden ayrılmayacaklarına söz veren Kurum, ‘’İstanbul’un insanlarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracağız. Ve onlara diyeceğiz ki; siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz." diye konuştu.

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U KANDİL UZLAŞILARI YÖNETEMEZ"

CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlık tartışmalarının altını çizen Kurum, ‘’Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul’u lobilere mahkûm adamlar yönetemez, İstanbul’u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Siz gidin, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşma hesaplarınıza devam edin.’’ açıklamasında bulundu.