Murat Kurum canlı yayında açıkladı. 100 bin gence sermaye desteği

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Murat Kurum canlı yayında açıkladı. 100 bin gence sermaye desteği
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu. Kurum vaatlerini sıraladı, gençlere sermaye desteği verileceğini söyledi.

AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kanal D'ye konuk oldu. 'Neler Oluyor Hayatta' programında canlı yayına çıkan Murat Kurum, İspark'tan kiralık konutlara, gençlere sermaye desteğinden evlenecek gençlere beyaz eşya desteğine birçok konuda vaatlerini sıraladı.

100 BİN GENCE SERMAYE DESTEĞİ

O vaatlerden dikkat çeken konu ise 100 bin gence sermaye desteği verileceği iddiasıydı. Murat Kurum şöyle konuştu:

"İstanbul teknoparka gittim, gençlerle bir araya geldim. Buradaki gibi diğer teknoparklarla birlikte 39 ilçede paylaşımlı ofisler yapacağız. Dünya ihtiyaçları değişti.

Şimdi bu masayı dördümüz paylaşabiliriz; burada kendi işini yapabilir herkes. Şimdi masa kiralama sistemine geçildi. Orada toplantı için salonu kiralayabilirsiniz, deney atölyesinde deney yapabilirsiniz. Bu ofisleri 39 ilçeye açacağız. Gençlerimiz kendi ayakları üzerinde dursun. Gençlere bu ofislerden her türlü imkandan yararlanabildikleri hizmeti vereceğiz. 100 bin gence 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz.

"BU ÇOCUĞA 10 LİRALIK YATIRIM YAPSAM 100 BİN LİRA OLARAK GERİ DÖNER"

İstiyorum ki çocuklar kendi işlerini kurabilsin. Onlar işini kurarken bir de onları yetiştirelim. Orada bir çocuk robot yapmış, ısıyı algılayabilen enkaza girebilen bir robot. Kimya mühendisi bu çocuk ama robot yapmış. Şimdi bu çocukları farklı alanlarda yetiştirmeliyiz. İsteyen her çocuğumuza lise ve üniversite çağında bu eğitimleri vereceğiz. Eskiden dünyaya sadece tarım ihracı yapan ülkeydik. Şimdi insansız hava aracı gönderiyoruz, teknoloji gönderiyoruz, KAAN'ımız yeni çıktı. Bunlara destek vereceksiniz ki gelişsin. Bu çocuğa 10 liralık yatırım yapsam 100 bin lira olarak geri döner. Orada kadınlarımız, gençlerimiz eğitim alacak.

EVLENECEK GENÇLERE 50 BİN LİRA BEYAZ EŞYA DESTEĞİ

İlk kez evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. İBB ona destek olan tarafta olacak. Biz evlenirken evimizi kurduk, bulaşık makinemiz yoktu. Gidip alalım dedik, gezdik. Orta bir bulaşık makinesini 18 ay ödedik. Maaşın biri oraya gitti.

Öğrenci evlerine 25 Metreküp doğal gaz desteği vereceklerini iddia eden Murat Kurum öğrencilere 10 bin lira burs vereceklerini de öne sürdü. Bu arada Murat Kurum Büyük İstanbul Otogarı'nın yıkılıp, yerine yerine Millet Bahçesi yapacaklarını da ifade etti.

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