Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı

İstanbul Başakşehir peş peşe iş yerlerinin kasalarını soyan üç zanlı, mangal keyfinde yaparken, yakalandı. Çaldıkları paraları yemeye başlayan soyguncular, bir restoranda mangal başında keyif yaparken, karşılarında polisi buldu. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de mağdur R.S.S'ye ait iş yerine 5 Ocak günü giren hırsızlar içinde çek senet ve 15 bin lira para bulunan kasayı çaldı. Belli ki daha önce bölgede araştırma yaptıkları tahmin edilen kasa hırsızları aynı gece Başakşehir'deki H.A adındaki vatandaşın iş yerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan kasayı çalarak ortada kayboldu. Güvenlik kameralarına yakalanan soyguncuları yakalamak için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Dedektifler önce hırsızların kullandığı beyaz renkli kapalı kasa kamyonetin plakasına bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden ulaştı. Bundan sonrası polisler için kolay oldu. Soyguncuların kimlikleri tespit edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimlikleri tespit edilen hırsızları takibe aldı. Soygunları gerçekleştirdikleri bölgedeki bir mangalbaşı restoranda yemek yedikleri tespit edilen hırsızlara operasyon düzenledi.

Mangal keyfi yapan zanlılar polislerce gözaltına alınarak, Asayiş Şubesine getirildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Hıdır A.’nın poliste daha önceden 23, Serhat K.’nin 13, Habip A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Serhat K.’nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen üç zanlı da tutuklanarak, cezaevine yollandı.