Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı

Kaynak: DHA
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı
İstanbul Başakşehir'deki azılı kasa hırsızları, mangal keyfi yaparken, polislerin baskınına uğradı. Üç zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Başakşehir peş peşe iş yerlerinin kasalarını soyan üç zanlı, mangal keyfinde yaparken, yakalandı. Çaldıkları paraları yemeye başlayan soyguncular, bir restoranda mangal başında keyif yaparken, karşılarında polisi buldu. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de mağdur R.S.S'ye ait iş yerine 5 Ocak günü giren hırsızlar içinde çek senet ve 15 bin lira para bulunan kasayı çaldı. Belli ki daha önce bölgede araştırma yaptıkları tahmin edilen kasa hırsızları aynı gece Başakşehir'deki H.A adındaki vatandaşın iş yerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan kasayı çalarak ortada kayboldu. Güvenlik kameralarına yakalanan soyguncuları yakalamak için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Dedektifler önce hırsızların kullandığı beyaz renkli kapalı kasa kamyonetin plakasına bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden ulaştı. Bundan sonrası polisler için kolay oldu. Soyguncuların kimlikleri tespit edildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimlikleri tespit edilen hırsızları takibe aldı. Soygunları gerçekleştirdikleri bölgedeki bir mangalbaşı restoranda yemek yedikleri tespit edilen hırsızlara operasyon düzenledi.

Mangal keyfi yapan zanlılar polislerce gözaltına alınarak, Asayiş Şubesine getirildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Hıdır A.’nın poliste daha önceden 23, Serhat K.’nin 13, Habip A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Serhat K.’nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen üç zanlı da tutuklanarak, cezaevine yollandı.

kasa12233.jpg

hirsiziiioo.jpg

kasa-hirsizlari4444.jpg

kasahunun6667.jpg

kasa33445.jpg

fotononno7.jpg

İlgili Haberler
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti
Son Dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Türkiye’nin en zengin 10 ismi açıklandı. Rahmi Koç’u bile geçtiler
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nda. Faiz kararı bugün açıklanacak
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı Gündem
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama Sağlık
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor Ekonomi
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor
Putin ABD'yi kızdırdı Dünya
Putin ABD'yi kızdırdı
Bülent Uygun: Akıl değil para verin Spor
Bülent Uygun: Akıl değil para verin
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti Gündem
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti