Murat Kurum, İmamoğlu'nu beğenmedi: Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek son kişi CHP'nin adayıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı” düzenledi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu, İBB’nin 5 yılda depreme yönelik çalışmalarını paylaştı.

İmamoğlu, burada, “Depremle mücadele, afetle mücadele bizim en önemli konularımızın başında. Afetlere dayanıklı bir İstanbul sürecini özenli bir biçimde takip edeceğiz, zorlayacağız. Çok paydaşı olduğunu bilerek, bütün paydaşlarını meselenin içinde tutmaya gayret edeceğiz. Gelmek istemese de, olmak istemese de çağrılarımızı yapmaya ısrarla devam edeceğiz. Ama aynı zamanda yapılan her çağrıya da eşlik konusunda ‘amasız’, ‘fakatsız’ koşa koşa gideceğiz. Çünkü bu mesele gerçekten ülkemiz için çok önemli bir mesele.” diye konuştu.

“İSTANBUL'UN KAYIP 5 YILININ MUHAFIZLARI BOŞ DURMUYOR”

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'deydi.

Kurum, katıldığı İstanbul 2. bölge 3. kademe mahalle başkanları toplantısında İmamoğlu'nu eleştirdi.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Mutluluk yayılıyor ama İstanbul'un kayıp 5 yılının muhafızları boş durmuyor. Açıkçası İstanbul'un gerçek gündemine girememelerini anlamak hiç de zor değil. Çünkü konuyu ne zaman İstanbul'a getirseler; şöyle birbirlerine bakıyorlar, sağa sola bakıyorlar; ellerine bakıyorlar, sırtlarına bakıyorlar; ellerinin boş, heybelerinin bomboş olduğunu görüyorlar. Çünkü bunların heybelerinde; algı çalışmaları, reklam masraflarından başka hiçbir şey yoktur. İşte bugün de deprem üstünden polemik üretmeye çalışıyorlar. Bakın net söylüyorum, depreme hazırlık konusunda konuşabilecek en son kişi CHP'nin İstanbul büyükşehir adayıdır. Hatay üzerine yaptıkları açıklamalar, asla ve asla depremzedelerin derdiyle ilgili değildir. Dert ettikleri, kendi istikballeridir.

“BİRİNİN NE DEDİĞİNE DEĞİL, GEÇMİŞTE YAPTIĞINA BAKARSINIZ”

Düşündükleri kendi koltuklarıdır. İnsanın referansı geçmişidir. Birinin ne dediğine değil, geçmişte yaptığına bakarsınız, icraatlarını referans alırsınız. Soruyorum sizlere; samimiyet nasıl belli olur? Sözünü tutmakla belli olur değil mi? İstanbul'da ve Hatay'da insanlara vaat ettiklerini yapmakla olur. İnsanlara bedava konut yapacağız dediler, para yardımı dediler, ağız dolusu vaatlerde bulundular. Sonuç ne? Sıfır arkadaşlar sıfır. Hiçbir şey yapmadılar. Deprem bölgesinde bir çakıl tanesini bile zahmet edip yerden kaldırmadılar. Bu millet de manzarayı gördü. Ne CHP'nin adayına, ne de CHP yönetimine hiçbir şekilde inanmadı, güvenmedi. Bu millet kime inanıp güvendi? Cumhur ittifakına inandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvendi."