İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için yapacağı kampanyayla yeni şarkısıyla meydanlara çıkmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısı klibini danışmanı Murat Ongun Twitter hesabından paylaştı.

Murat Ongun paylaşımına "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız." ifadelerini kullandı.

Çekilen klipte halktan insanların, kahvehanelerin, pazarın, kütüphanenin, berberin olduğu görüldü. İmamoğlu'nun görüntüleri de kullanıldı.

SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ

İstanbul'un sevdasısın

Türkiye'nin yarınısın

Bu halkının sevdasısın

İmamoğlu

İnsanları ayırmayan

Onu bunu kayırmayan

Halktan yana adil olan

İmamoğlu

Yoksulların umudusun

Hırsızların korkususun

Anaların duasısın

İmamoğlu

Zor yolları aştın geldin

Oyunları bozdun geldin

Zalimlere baş eğmedin

İmamoğlu

Namusunla şerefinle

Dik dur sakın hiç eğilme

Milletimiz hep seninle

İmamoğlu

Eşitliğin yanındasın

İyilerin safındasın

Güneş gibi doğacaksın

İmamoğlu

Gençliğin umudu sensin

Mazlumun yoldaşı sensin

Çare sensin derman sensin

İmamoğlu