İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun seçim şarkısı belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun yerel seçimlerde kullanacağı seçim şarkısını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için yapacağı kampanyayla yeni şarkısıyla meydanlara çıkmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısı klibini danışmanı Murat Ongun Twitter hesabından paylaştı.

Murat Ongun paylaşımına "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız." ifadelerini kullandı.

Çekilen klipte halktan insanların, kahvehanelerin, pazarın, kütüphanenin, berberin olduğu görüldü. İmamoğlu'nun görüntüleri de kullanıldı.

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SEÇİM ŞARKISININ SÖZLERİ

İstanbul'un sevdasısın
Türkiye'nin yarınısın
Bu halkının sevdasısın
İmamoğlu
İnsanları ayırmayan
Onu bunu kayırmayan
Halktan yana adil olan
İmamoğlu
Yoksulların umudusun
Hırsızların korkususun
Anaların duasısın
İmamoğlu
Zor yolları aştın geldin
Oyunları bozdun geldin
Zalimlere baş eğmedin
İmamoğlu
Namusunla şerefinle
Dik dur sakın hiç eğilme
Milletimiz hep seninle
İmamoğlu
Eşitliğin yanındasın
İyilerin safındasın
Güneş gibi doğacaksın
İmamoğlu
Gençliğin umudu sensin
Mazlumun yoldaşı sensin
Çare sensin derman sensin
İmamoğlu

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