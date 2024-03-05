Murat Kurum: İstanbul bize vatanseverlik aksiyondur diyen başbuğ Alparslan Türkeş’in emanetidir

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sultanbeyli’de halkla buluştu.

Kurum burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Bunlarda emanet bilinci yok. Bunlarda emanet şuuru yok. Halbuki İstanbul'umuz bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır, altı yüz yıllık bir devletin payitahtıdır. Şehirlerin sultanıdır. Dünyanın başkentidir.

İstanbul’umuz bize ecdadımızın tarihimizin emanetidir. İstanbul'umuz bize bu şehir daima benimdir diyen Sultan Fatih 'in emanetidir. İstanbul bize en büyük hayalim İstanbul 'u yeniden yükseltmektir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün emanetidir.

Bu şehir bize medeniyetimizin başkenti İstanbul'dur diyen rahmetli Erbakan Hoca'mızın emanetidir. İstanbul bize vatanseverlik aksiyondur diyen Başbuğ Alpaslan Türkeş'in emanetidir. Bu şehir bize dava ve aksiyon adamı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir.

Bu şehir bize, bu şehrin en büyük sevdalısı liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir.