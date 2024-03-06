Murat Kurum.'Bu yönetimin başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu'

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri’de düzenlenen Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni programına katıldı. Programda Kurum’a Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birçok vatandaş eşlik etti. Kurum, temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

“İSTANBUL BUNCA TERK EDİLMİŞLİĞİNİZE RAĞMEN AYAKTA KALMAYI BAŞARDI”

İstanbul’un İmamoğlu yönetiminde 5 yıllık bir Tahribat dönemi olarak geçtiğini belirten Kurum, ”İstanbul, bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? ‘İstanbul başardı’ diyorlar. Kardeşlerim İstanbul neyi başardı? Ben size söyleyeyim; İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı” ifadelerini kullandı.

“BU YÖNETİMİN BEŞ YILDA BAŞLAYIP DA BİTİRDİĞİ TEK ŞEY İSTANBUL OLDU”

İstanbul’un AKP’nin desteğiyle ayakta kaldığını belirten Kurum, “Sizin başardığınız eserleriniz yok mu? Bunların da başardığı eserler var. Ne var biliyor musunuz? Yanan otobüsler var, ters yönde ilerleyen yürüyen merdivenler var, bozulan metrolar bozulan metrobüsler var. Saatlerce süren trafik, bir de beş yılda 8 km metro hattı var. Bu yönetimin beş yılda başlayıp da bitirdiği tek şey oldu. O da İstanbul’u bitirmek oldu" ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ METRO, OTOBÜS İSTEDİ YAPMADILAR”

İstanbul’u hak ettiği projelerle buluşturacaklarını ifade eden Kurum, "İstanbullular bu kibir abidesi CHP’li başkandan çok bir şey mi istedi? İstanbullular aslında en temel belediye hizmetlerinin yapılmasını istediler, yapmadılar. Çevre temiz olsun, Silivri’nin altyapısı, kanalizasyonu doğru işlesin dediler, işletmediler. İstanbullular bu yolcu başkandan ulaşım sorunlarının bitirilmesini ve çözüm getirilmesini beklediler, bunlar o ulaşım sorunlarını daha da büyüttüler. İşe, okula giderken çile çekmek istemediler. Normal bir insan gibi işe, okula gitmek istediler. Metro istediler, otobüs istediler, yapmadılar” ifadelerini kullandı.

“O YARI ZAMANLI, KİBİRLİ BELEDİYE BAŞKANI SÜRESİZ TATİLE GİDECEK”

İmamoğlu ve CHP yönetiminin beş yıl boyunca İstanbul ile ilgili hiçbir dertleri olmadığını belirten Kurum, “İstanbul’a uğramamak adına, ikballeri adına her ilde mitingler yaptılar. İstanbullu israf istemedi ama bunlar israf ettiler. Bu milletin seni görmek istediği her yerden sen şu beş yıl boyunca kaçtın ama görmek istediği, orada senin ihtiyacını hissettiği yerde olmadın. Vatandaşımızın görmek istemediği neresi varsa oraya koştun. 31 Mart geliyor. Milletin, Silivri’nin hesap sorma günü geliyor. Ne olacak biliyor musunuz? 31 Mart akşamı eş genel başkan koltuğunu kaybedecek, tamamen özgürleşecek. O yarı zamanlı, kibirli belediye başkanı da süresiz tatile gidecek. Hiç endişe etmeyin çünkü bu şehrin 31 Mart gecesi gerçek hizmetkarları geliyor inşallah. Eser, hizmet belediyeciliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız geliyor. Projelerimizle ,eserlerimizle İstanbul’umuzu hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.