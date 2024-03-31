Murat Kurum'dan oy sonrası ilk açıklama 'Vatandaşlarımız sandıklara sahip çıksın'

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum'dan oy sonrası ilk açıklama 'Vatandaşlarımız sandıklara sahip çıksın'
İBB Başkan adayı Murat Kurum Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullanan Kurum ilk açıklamasında vatandaşların sandıklara sahip çıkması gerektiğini açıkladı.

Yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına giderken parti başkanları da oylarını atmaya başladı.

Cumhur İttifakı İBB adayı İstanbul Kağıthane'de bulunan Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Okula girerken bozkurt işaretleri eşliğinde karşılandı. Oy kullanacağı sandığa ilerlerken de diğer seçmenlere el sallayarak onlarla tokalaşarak sarıldı. Hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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MURAT KURUM OYUNU KULLANDI

şi ve çocuklarıyla oyunu kullanmaya giden Kurum, seçmen kağıtlarını ailesine dağıttı.

Tüm sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan kurum pusulalarını alarak kabine girdi ve oyunu kullandı.

Murat Kurum, eşi ve oğlu aynı anda zarfı sandığa attı. Sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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