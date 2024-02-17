Murat Kurum: Sitelerde sağlık merkezleri kuracağız

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer’de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi’ne katılarak açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, buradaki konuşması sırasında sitelerde sağlık merkezleri kuracağını açıkladı. Kurum, bu sağlık kabinlerinde, hareket kabiliyetinden yoksun, yaşlıların tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıp iğnelerini vuracaklarını ifade etti.

"YAŞLILARIMIZIN SAĞLIK HİZMETİNİ AYAKLARINA GÖTÜRECEĞİZ"

Site yönetimlerinin kalitesini artırmak, vatandaşların hayatını daha konforlu ve kaliteli hale getirmek için gündemlerinde pek çok yenilik olduğunu ifade eden Murat Kurum, "İstanbul’umuzda kat maliklerimizden gelecek talepler doğrultusunda sitelerimizin ortak alanlarına birçok hizmeti getirmek istiyoruz. Gençlerimiz ve okul çağındaki yavrularımız kurulan etüt merkezlerinde ödevlerini yapacaklar. Sitelerde sağlık merkezleri kuracağız. Bu sağlık kabinlerinde, hareket kabiliyetinden yoksun, yaşlılarımızın tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıp iğnelerini vuracağız. Sitelerimizde oluşturacağımız sağlık biriminde basit sağlık işlemlerini yapacağız. Yaşlılarımızın ve büyüklerimizin sağlık hizmetini ayaklarına götüreceğiz." dedi.

"YÜKSEK AİDAT ARTIŞLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Site sakinlerinin aidatlarla ilgili problemleri olduğunu ifade eden Kurum, "Bazı sitelerimizde fahiş oranda, nerdeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için İBB olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.