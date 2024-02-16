Murat Kurum'a vatandaş böyle dedi: Siz deprem bölgesinde 10 vilayeti ayağa kaldırdınız

Yerel seçimlere çok az bir vakit kaldı ve partiler çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP adayı Ekrem İmamoğlu iken AKP’nin adayı ise eski Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum oldu.

Murat Kurum İstanbul Alibeyköy'de bir vatandaşla arasında geçen diyaloğu sosyal medya uygulaması X hesabından paylaştı.

Videoda bir vatandaş Kurum’a şunları dedi:

Sizler afet bölgesinde 10 tane vilayeti ayağa kaldırdınız hem ne ile kaldırdınız sarı çizmelerle kaldırdınız.

Sizleri her zaman takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı da Takdir ediyoruz.

Sizlerin İstanbul’a nasıl faydalı olacağınızı 85 milyon biliyor. 85 milyonun sevdalısıyız. Murat Kurum’un sevdalısıyız. Cumhurbaşkanının sevdalısıyız. Bu İstanbul’u kentsel dönüşüme kim kaldırabilir?

Ancak bunlar kaldırır.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum ise şu notu düştü:

Bize sarı çizmeleri de baretleri de giydiren işte bu güven ve samimiyet. Millete hizmet yolunda bekle bizi İstanbul.