Murat Kurum yapacaklarını tek tek açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar tek tek netleşiyor, partiler çalışmalarını sürdürüyor.
Kurum, sosyal medya hesabından yerel seçim vaatlerini sıraladığı bir paylaşım yaptı.
“Size sözümüz var” notuyla videolu paylaşım yapan Kurum’un açıkladığı o vaatler:
*İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayacak
*Toplam 650.000 yeni konut yapılacak
*Evini dönüştüreceklere 750.000 TL hibe -700.000 TL kredi
*100.000 TL taşınma yardımı
*Kredi dönüşümüne özel 100.000 konut satılmayacak, kiralanacak
*Mahallelerimize kentsel dönüşüm ofisleri açılacak
*39 ilçede tam donanımlı geçici yaşam alanı yapılacak
*Raylı sistemler 2 katına çıkacak
*İki yakaya iki tünel yapılacak
*20 adet katlı kavşak, 151 adet kavşak
*Esenler ve Harem Otogarı taşınacak
*Asya ve Avrupa Yakası’na 6 yeni lojistik merkezi açılacak
*Her yıl 100 yeni metrobüs
*Her yıl 250 yeni otobüs
*Silivri’ye metrobüs getirilecek
*250.000 araçlı otopark
*Otopark ücretlerine yüzde 25 indirim
*Merkezi taksi sistemi getirilecek
*Deniz ulaşımı iki katına çıkacak
*Deniz ulaşımına 3 yeni hat eklenecek
*1000 km yeni bisiklet yolu
*Yarı zamanlı iş imkanı ile saatte 200 TL gelir
*Üniversitelilere 10.000 TL eğitim desteği
*İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli bakım merkezi
Büyüklerimize e-sağlık takip merkezi
*Büyüklerimize yemek ve temizlik desteği
*İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 2500 TL
*10 yeni Engelsiz Yaşam Merkezi
*7 tane Afet Lojistik Destek Merkezi
*9 noktada yeni Afet Müdahale Merkezi
*2 yeni Acil Durum Hastanesi
*8 yeni Hasta Yakını Konaklama Merkezi
*Afet Farkındalık Akademisi
*Her mahalleye kreş hizmeti
*24 saat açık kreş hizmeti
*0-6 yaş çocuk ve ebeveynlerine ücretsiz ulaşım hizmeti
*Hane halkı esaslı, adaletli su tarifesi
*100 bin kadın girişimciye 100 bin hediye
*Öğrencilere beslenme desteği
*İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz
*Okullara güvenlik ve temizlik desteği
*Gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim
*Sosyal ve spor tesislerinde yüzde 50’ye varan indirim
*Üniversite öğrencilerine şehirlerarası ulaşım desteği
*Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği
*Evlenecek gençlere 50.000 TL hediye
*İlk işini kuran gençlere 100.000 TL destek ödemesi
*100.000 kişiye paylaşımlı ofis