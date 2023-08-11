Murat Sancak: Adam kendini gösterdi. 'Beni izleyin' dedi yani

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hırvatistan'ın Osijek takımını sahasında 5-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, maçın ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa'da gidebildikleri kadar gitmek olduğunu söyledi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sancak, güzel bir maç izlediklerini belirtti.

Sıcak havada futbol oynamanın çok zor olduğunu vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

"Çocuklar da iyi mücadele etti. Rakip takım da iyi mücadele etti belki bir tane attılar ama iyi takım onların da kaliteli kadroları var. Aslında zor bir maçtı. İnşallah galibiyetler alıp hep birlikte gruplara kalacağız. Hedefimiz Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek. Kupayı alma gibi bir hedefimiz yok ama gidebileceğimiz kadar gidebilmeye çalışacağız. Öğreneceğiz buraları, şu anda öğrenme aşamasındayız. Ama maşallah takım sanki bir Avrupalı takım gibi oynuyor."

Sancak, forvet oyuncusu Cherif Ndiaye ile ilgili soruya, "Yeni transferimiz 'beni seyredin' dedi bugün. Kaliteli bir futbolcu olduğu herkes tarafından biliniyor zaten. Biraz Mario Balotelli'ye benziyor. Ama biz böyle futbolcularla çalışmaya alışığız. Zamanla iyi olacak. Adam kendini gösterdi. 'Beni izleyin' dedi yani." şeklinde yanıt verdi.

Bütün oyuncularının kaliteli olduğunu dile getiren Sancak, "Hepsinin alnından öpüyorum, üzerine düşeni yaptılar. Bir takım olduklarını gösterdiler. Tebrik ediyorum, rakip takımı da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Burada 5-1 aldık diye oraya rahat bir şekilde gitmeyeceğiz. 0-0 almışız gibi gideceğiz. Orada yine mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Sancak, taraftara ilişkin de "Taraftar tek kelimeyle muhteşemdi. Geçen hafta sahaya birkaç parça attılar. Olmaması lazımdı. Onlar da öğrenecekler. Yani nasıl Avrupa'da oynamayı öğreneceksek futbolcularımızla beraber, onlar da öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

(AA)