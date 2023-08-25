Murat Sancak canlı yayında futbolcusunu kolundan yakaladı. Söyledikleri gündem oldu

Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Akdeniz ekibi Emre Akbaba’nın 47. Dakikada attığı gol ile öne geçmesine rağmen 77 ve 90+3’te yediği goller ile sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, mağlubiyetin ardından röportaj alanında futbolcusu Semih'i Güler'i kolundan tuttuktan sonra yaptığı açıklamada esprili bir şekilde, "Bugün burada galibiyeti kaçırdık. İşte Semih! Biraz daha dikkatli olsaydı, duran toplarda biraz daha dikkat etselerdi daha iyi olacaktı. Sonra görüşeceğiz zaten" dedi.